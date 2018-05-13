لقاء عمل بين التفتيش العمالي في ليبيا ومتفقدي الشغل في تونس

الحمامات-العنوان

عقد في مدينة الحمامات التونسية لقاء عمل خاص بين التفتيش العمالي والسلامة المهنية في ليبيا ومتفقدي الشغل من تونس، وذلك بإشراف مؤسسة التضامن الأمريكية واتحاد عمال ليبيا.

وأفاد رئيس قسم التفتيش العمالي والسلامة المهنية توكرة، جمال إدريس بحيري، لصحيفة العنوان، أن المؤتمر تناول عدة محاور من أبرزها، التعريف بمفتش العمل والسلامة المهنية في ليبيا ومهامه وصفاته، ومقارنة بين التفتيش العمالي في ليبيا ومتفقدي الشغل في تونس، والإطار التشريعي لمفتش العمل في ليبيا، إضافة إلى الأساس القانوني للإجراءات المتخذة عند القيام بحملات تفتيشية.

وقال بحيري ” حاولنا من خلال المؤتمر إيصال رسالة حول التفتيش العمالي والسلامة المهنية في ليبيا لمنظمة العمل الدولية عن طريق مؤسسة التضامن.. أتمنى أن نكون قد وصلنا رسالتنا وأننا كنا موفقين في أداء هذه المهمة”.

واختتم لقاء العمل الخميس الماضي، وشارك فيه عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية المؤقتة، مفتشو العمل والسلامة المهنية، من بينهم رئيس قسم التفتيش العمالي في الإدارة العامة، فوزي مسعود النايلي، وعبدالحكيم قنونو من قسم التفتيش بنغازي، وصلاح محمد الدرسي من تفتيش المرج، إضافة إلى نائب اتحاد عمال ليبيا، ناجي الشريف الدرسي، وبعض النقابيين من ليبيا، حيث كان ترشيحهم عن طريق مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية.

وحضر المؤتمر من الجانب التونسي رئيسة هيأة متفقدي الشغل في تونس.



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