الزرزاح يكشف عن تطورات فى ملف عودة تاورغاء شرط تنفيذ الرئاسي لتعهداته

ليبيا – كشف عضو لجنة حوار مصراتة مع تاورغاء يوسف الزرزاح ، الأحد ، عن ميثاق سيجري توقيعه خلال الاسبوع الاول من رمضان لتفعيل العودة الآمنة لنازحي تاورغاء .

الزرزاح أكد في تصريح تابعته المرصد عبر قناة ليبيا بانوراما أن فحوى الميثاق ترتكز حول إمكانيـة تأمين العودة الآمنة لأهالي تاورغاء .

وأشار الى أن الاتفاق لن يتضمن أي موعد للعودة مؤكداً بأن الميثاق اجتماعي بحت ، و يؤكد عدم اعتراض أهالي مصراتة على عودة أهالي تاورغاء شرط تطبيق المجلس الرئاسي الاتفاق بين المدينتين الذي صادق عليه في 2017.

يشار الى ان رئيس الرئاسي كان قد اعلن مطلع العام الجاري موعد عودة مهجري تاورغاء فى 1 فبراير الماضي الا ان اتفاق العودة تعثر وسط عجز حكومي على تنفيذه بينما يرابط الالاف من المهجرين فى منطقة قرارة القطف الصحراوية شمال بن وليد .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية