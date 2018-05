النواب المجتمعون في بنغازي يدعون إلى عقد جلسات البرلمان من المدينة

المتوسط:

دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من المجتمعين بمدينة بنغازي، جميع أعضاء مجلس النواب في ربوع البلاد لضرورة الحضور إلى مدينة بنغازي، تمهيدا للقيام بعملهم المنوط بهم وذلك لعقد جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري بالمدينة.

وقالت المجموعة في بيان تلقت صحيفة “المتوسط” نسخه “في الوقت الذي يثمن الجميع فيه الدور التاريخي والبارز الذي قامت به دار السلام طبرق التي احتضنت جلسات مجلس النواب وما لقاه أعضاؤه من ترحيب وكرم لا يعد غريبا على هذه المدينة، واحتراما وإرساء للقواعد الدستورية التي يشملها الإعلان الدستوري وتعديلاته والتي نصت على إن المقر الأساسي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور ببنغازي بأن أصبحت آمنة لعقد جلسات مجلس النواب، وذلك بفضل رجال القوات المسلحة والقوات المساندة التي دحرت ” وطهرت المدينة، وفي هذا الإطار تطالب المجموعة وزارة الداخلية بإحاطة المجلس بالوضع الأمني للمدينة من خلال مكاتبة رسمية. “

