توجه لصرف باقي تعويضات أهالي سرت

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، أنه سيتم تفعيل لجنة التدقيق بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات لأهالي مدينة سرت عن أضرار حرب 2011.

جاء ذلك خلال اجتماع عجاج، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، في مقر الجهاز، لبحث ملف التعويضات لأهالي سرت، ونسبة الـ50% المتبقية والموجودة قيمتها في حسابات لجنة التعويضات بوازاره المرافق.

وذكرت بلدية سرت بصفحتها في “فيسبوك”، أن رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق أكد تفهمه الكامل لمعاناة أهالي سرت، وأنه سيتم تفعيل لجنه التدقيق لصرف باقي التعويضات.

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