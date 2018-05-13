الأعلى للدولة يشكل لجنة لمتابعة الأزمة في الجنوب

شكل المجلس الأعلى للدولة الأحد، لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي، على أن تتواصل مع حكومة الوفاق؛ لإيجاد حلول عاجلة وفورية لإعادة الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وأوضح الأعلى للدولة على صفحته الرسمية، أن اللجنة ستنسق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكافة الأطراف المعنية في الجنوب؛ لتحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة.

وتعتبر اللجنة التي يترأسها النائب الأول بالمجلس وأربعة أعضاء منه في انعقاد دائم ومستمر للقيام بمهامها واختصاصاتها، وتقدم تقريرا بنتائجها فور الانتهاء من المهام المسندة إليها، وفق الصفحة الرسمية للمجلس.

يُذكر أن سبها شهدت اشتباكات عنيفة فجر السبت تمكنت من خلالها قوات التبو من السيطرة على قلعة سبها وكتيبة فارس، بعد انسحاب قوات اللواء السادس إلى داخل المدينة.

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