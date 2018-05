عقد صباح، اليوم الأحد اجتماع تقابلي بين مكتب المصالحة بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، على صفحتها الرسمية بـ” فيس بوك” أن المجتمعين بحثوا إيجاد سبل المصالحة وحقن الدماء وتوحيد الكلمة بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن عدة اجتماعات ستعقد خلال الفترة القادمة لتعزيز المصالحة في ليبيا.

