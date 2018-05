” داخلية الوفاق ” تقيم محاضرة تدريبية بعنوان (إدارة الوقت وضغوط العمل)

المتوسط:

أقيمت محاضرة تدريبية بعنوان (إدارة الوقت وضغوط العمل)، صباح اليوم الأحد، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بوزارة الوفاق الوطني.

وناقشت المحاضرة تعريف مفهوم الوقت وتحديد الأنشطة التي تستحوذ على معظم الوقت، وافتتح المحاضرة مقدم دكتور محمد أبو عبد الله رئيس مكتب الإعلام الأمني.

ورحب رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمشاركين بالمحاضرة وطالبهم بالاستفادة من مثل هذه المحاضرات التي ترفع من قدراتهم الوظيفية.

