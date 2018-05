وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة يلتقي وفد من مربي المواشي بالمنطقة الشرقية

المتوسط:

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر مع وفد من مربي المواشي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع تسعيرة الاعلاف والشعير المورد لميناء طبرق وذلك بعد تعدد الجهات المتدخلة ونتج عنه ارتفاع سعر القنطار ثلاث أو أربعة أضعاف سعره وبالتالي ارتفاع اسعار لحوم الأغنام.

وكلف وزير الاقتصاد والصناعة مراقب اقتصاد طبرق بتشكيل لجنة برئاسته تكون مهامها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع كافة الجهات المختصة لضمان وصولها الي مستحقيها بالأسعار المعتمدة من قبل اللجنة.

