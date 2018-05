” معيتيق” يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مشروع اعتماد حكومة توافقية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء ظهر اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أنه تم خلال اللقاء، مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

وأكد الحضور، على سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية لديهم القدرة على إيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

