الكشف عن موعد اجتماع أعيان التبو وسبها

كشف عضو مجلس أعيان وحكماء التبو “إبراهيم وردكوه”، ان اجتماعا يعقد اليوم في مدينة سبها يضم اعيان التبو وأعيان مدينة سبها . وأفاد وركدوه، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع وضع الترتيبات لتسليم موقع القلعة وموقع اللواء السادس مشاة لأهالي ومكونات سبها.

وكانت طالبت قبائل التبو في بيان لها بتفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسبيه الى وحداتهم العسكرية وفق الاليات والنظم القانونية التي تحكم العلاقة بين منتسبيه وعودة معسكراته وثكناته التي كانت في قبضة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأكد البيان، على جملة من الثوابت الاتية، بسط الأمن والأمان في ربوع جنوبنا وسبها تحديدا وتمكين المؤسسات الامنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن وتحقيق الامن والامان ومكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات، بالإضافة إلى تفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسيبه الى وحداتهم العسكرية وفق الاليات والنظم القانونية التي تحكم العلاقة بين منتسبيه وعودة معسكراته وثكناته التي كانت في قبضة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، بجانب تفعيل مؤسسات القضاء والنيابة وتوفير الحماية الامنية لأعضائها وفق قاعدة الجميع سواسية امام القانون وان لا سلطة على القضاء في اداء دوره الحيوي والجوهري بعيدا عن استيفاء الحقوق بالثأر والتصرف الشخصي الذي يهدر الحقوق المادية والمعنوية، فضلا عن تفعيل كافة مؤسسات الدولة الخدمية والانتاجية واعادة دورة الحياة اليومية لطبيعتها من اجل تقديم الخدمات للمواطن الليبي في الجنوب وسبها تحديدا، اضافة إلى الدعوة لكل الحكماء والمشايخ والاعيان من كافة القبائل للعمل على المصالحة الاجتماعية حتى نقطع الطريق على الفتنة والتحريض الذي اساء للجنوب الليبي ورتق نسيج المجتمع وحمايته من اثار الفتنة طيلة السنوات الماضية.

