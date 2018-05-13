الصغير: ملتقى داكار مشبوه من بدايته لمخرجاته

وصف وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، ملتقى داكار الذي اختتم أعماله منذ ساعات في عاصمة السنغال، بـ”المشبوه”.

وقال الصغير في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن هذا الملتقى ليس وليد الساعات الأخيرة، ويبدو أنه تم الترتيب له في السر وكأنه عملية اختلاس، وهو ملتقى مشبوه بداية من الدعوة إلية والجهة الداعية له وهي مؤسسة برزافيل والتي تواجه اتهامات من البعض بتورطها في التعاون مع كيانات إقليمية قزمية، ثم المشاركين فيه حيث جميع قيادات مشبوه في أمرها كـ بلحاج، وانتهاء بمخرجاته التي جاءت طبقا للعبة دس السم في العسل”

وفيما يتعلق بمخرجات الملتقى، قال الصغير أن “هناك مجموعة من النقاط تعد ثوابت وطنية لا يمكن الاختلاف عليها كوحدة ليبيا واستقلاها ولكن هناك نقاط أخرى جاءت كمن يدس السم في العسل والتي منها التأكيد على توحيد المؤسسات السيادية والتي تم حصرها في البيان على المؤسسات المالية كالمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، فيما لم يتم الإشارة إلى المؤسسات الأمنية أو السياسية، وهناك نقطة أخرى وهي الدعوة إلى بناء جيش وطني وليس استكمال أو توحيد الجيش، وكأنه ليس هناك جيش في ليبيا من الأساس، كما أن أحد نقاط البيان دعت إلى الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور تلك المسودة المدعومة بشدة من تيار الإسلام السياسي لأنه يلبي بعض من أهدافهم الخفية التي يمكن التطرق لها في وقت لاحق، إضافة إلى أن أحد نقاط البيان الختامي للملتقى أكدت على إدانة الإرهاب ثم جاء الاستدراك سريعا لربطه بنبذ العنف أو رفض العنف، وهنا يقصدون إعطاء مبرر للإرهاب وكأنه جاء نتيجة للعنف من السلطات الحاكمة”.

وفي ختام تصريحه دعا الصغير، مجلس النواب، وحكومة الوفاق إلى تحديد موقفها من هذا الملتقى ومخرجاته.

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