العاملون بقناة "ليبيا الوطنية" يرفضون انسحاب المزوغي

رفض مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بقناة “ليبيا الوطنية” انسحاب المدير العام للقناة عطا الله المزوغي وطالبوه في بيان لهم بالاستمرار في عمله.

وأعرب العاملين في القناة عن “احتجاجهم على عدم تقديم أي دعم مالي للقناة التي تستعد للانطلاق “.

معتبرين أن “هذا التجاهل يؤشر إلى عدم رغبة الجهات المسؤولة في انطلاق القناة رغم الاستعدادات التي تبدل في ظل عدم وجود إمكانيات مالية”، وأكد العاملون أنهم سيقفون وقفة احتجاجية مفتوحة حتى تتحقق مطالب القناة”

وطالب المزوغي، المجلس الرئاسي، بإعفائه من منصبه،احتجاجا على ما وصفه بـ”الوضع المزري لمؤسسة يتم وأدها عمدا” قائلا في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن “الوضع في قناة ليبيا الوطنية لم يعد يطاق في ظل اللامبالاة والتغاضي عنه من قبل المجلس الذي أهمل مخاطباته المتكررة لمراسلاته بشأن احتياجات لا غنى عنها لإطلاق القناة وحماية المرافق التابعة لها”.

وكشف المزوغي أن ما دفعه للاستقالة أيضا “اختطاف أحد عناصر القناة من المدافعين عن أملاكها وتعرضه لإطلاق الرصاص ما أفقده القدرة على الحركة دونما رادع لذلك العمل من أي جهة”

وأشار إلى أن “قناة ليبيا الوطنية لا تتوفر فيها أدنى الإمكانيات المادية لتلبية احتياجاتها فضلا عن التعدي العلني والمتكرر على ممتلكاتها من عقارات وأراضي ومقار دون أن يحرك المجلس ساكنا” وفق قوله.

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