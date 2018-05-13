المجتمعون في “دكار” يتفقون على بناء الدولة المدنية ووحدة البلاد

اتفق المجتمعون في العاصمة السنغالية “دكار”، الأحد، على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وبناء دولة مدنية تضمن حقوق الليبيين كافة.

وشددت الشخصيات الليبية المجتمعة في بيان لها تحصلت الرائد على نسخة منه، على التعجيل في الاستفتاء على الدستور وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، مطالبين بتشكيل لجنة وطنية للمصالحة وإيجاد آلية تضمن المحافظة على ثروات البلاد، وعدالة توزيعها، بالإضافة إلى استرداد الأموال الضائعة والمنهوبة.

ورفض البيان التدخل الأجنبي في ليبيا بأي شكل من الأشكال، داعين إلى تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، وعودة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.

وأكد البيان إدانة الإرهاب والتطرف ورفض العنف بكافة أنواعه، وضرورة وضع آلية لفك المجموعات والتشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل ودمج أفرادها في الحياة المدنية.

يذكر أن اجتماع “دكار” كان بدعوة من الرئيس السنغالي “ماكي سال” ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل “دني ساسو” وبحضور مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

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