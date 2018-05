وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة توزع السلع التموينية لبلديتي الشاطئ ومرزق

المتوسط:

أحال مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة مرعي إمراجع، كشف المخصصات الشهرية من السلع التموينية لبلديتي الشاطئ ومرزق إلى رئيس صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة الاقتصاد والصناعة، إن كشف المخصصات الشهرية من السلع التموينية يضم ت السلع الأساسية من سكر وزيت وطماطم ومكرونة وأرز.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة لشهر رمضان المبارك، وقد تم تحديد حصة الفرد من السلع، وقد شرعت في توزيعها منذ يوم 10 مايو الحالي.

