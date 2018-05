“أبو سبيحة” لـ” السراج”: أرفض تلبية الدعوة للاجتماع معك

أعرب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان علي أبوسبيحة، عن رفضه لدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لحضور اجتماع لعدد من شخصيات منطقة الجنوب في العاصمة طرابلس.

وبرر أبوسبيحة، في بيان، رفضه للدعوة لعدم مبالاة المجلس الرئاسي لمعاناة المنطقة الجنوبية وسكانها.

وأعتبر أبو سبيحة، أن قبول الدعوة والاجتماع خارج المنطقة سيكون بمثابة “إهانة” لأهالي الجنوب، حسب وصفه

واقترح أبوسبيحة، أن يكون الاجتماع في المنطقة الجنوبية وتحديدا في حقل الشرارة النفطي، مع حضور أعضاء فزان بالمجلس الرئاسي وفي حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط.

