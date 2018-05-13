الفلاح: بيان ملتقى داكار تضمن نقاطا تصادمية

انتقد الأكاديمي والمحلل السياسي علام الفلاح مخرجات ملتقى داكار قائلا إن “البيان الختامي للملتقى تضمن خطابا تصادميا”.

وقال الفلاح في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “النقاط التصادمية التي المح إليها البيان الختامي تمثلت في طلب التعجيل بالاستفتاء على الدستور رغم انه لم يحظى بتوافق بعد كما طالب البيان ببناء مؤسسات الدولة العسكرية على الرغم من أنها موجودة ونرغب في دعمها كما دعا البيان إلى وضع لائحة داخلية لقانون العفو العام رغم انه يمكن أن ينفذ بدون لائحة داخلية باعتباره صادر عن السلطة التشريعية في البلاد”.

وأضاف انه “شارك في الملتقى عبد الحكيم بالحاج وعبد الوهاب القايد المعروفين بالتطرف والذين كانا في السجون ولا يمكن أن يتوصلا لحل سلمي ينهي أزمة البلاد مبينا أنهم يعرفون أن هناك موجة لنبذ العنف لذلك فإنهم يريدون الدخول في العملية السياسية بهدف التغطية على ماضيهم الذي اتسم بالعنف”.

وتابع أن “بقية الحاضرين لملتقى داكار أشخاص منفردون لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون عن الشارع الليبي”.

ودعا البيان الختامي لملتقى داكار إلى “التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة، والمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها” ودعا البيان إلى تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية”.

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