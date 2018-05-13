معيتيق ونواب يبحثون “توسعة وزارية”

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الأحد، في طرابلس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع اعتماد حكومة توافقية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، إن اللقاء ناقش مشروع الإعداد للتوسعة الوزراية لتحظى بثقة البرلمان، بهدف إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات، لتتوافق مع مخرجات الاتفاق السياسي.

وأشار الحاضرون إلى أنهم يسعون لاختيار حكومة توافقية تتكون من وزراء يتمتعون بالكفاءة والمهنية، تكون قادرة على إخراج البلاد من الأزمة، من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

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