مصادر لـ(المتوسط): تسليم جثامين مذبحة الأقباط ضحايا ” داعش” إلى مصر غدا الاثنين

المتوسط:

أكدت مصادر لــ(المتوسط)، ” أنه في إطار التعاون بين السلطات القضائية الليبية والسلطات المصرية حول جثث الأقباط الذين قام بتصفيتهم تنظيم الدولة الاسلامية داعش، تقوم السلطات المحلية بمدينة مصراتة برعاية مكتب النائب العام بتسليم جثث الاقباط المصريين غدا”.

وأضافت المصادر،” أن تسليم جثامين الاقباط سيكون غدا الساعة السابعة صباحا وأن الطائرة ستقلع بهم من مطار مصراتة الدولي الى مطار القاهرة”.

وأوضحت المصادر،” إن هذه الاعمال نتيجة تواصل مشترك وتعاون مع السلطات الليبية والمصرية بعد انتهاء عملية البنيان المرصوص ليبيا”.

