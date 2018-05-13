وزير الاقتصاد يضع حدا لتسعيرة الأعلاف الموجودة بطبرق

أجتمع وزير الاقتصاد والصناعة منير عصر والوكيل العام بالوزارة ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة مع السادة مربي المواشي بالمنطقة الشرقية بخصوص تسعيرة الأعلاف والشعير المورد لميناء طبرق وذلك بعد ان تعددت الجهات المتدخلة بهذا الشأن ونتج عنه ارتفاع في سعر القنطار اضعاف سعره الأصلي الامر الذي تسبب في ارتفاع أسعار لحوم الأغنام.

وتم تكليف مراقب اقتصاد طبرق بتشكيل لجنة برئاسته تكون مهامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كافة الجهات المختصة لضمان وصولها إلي مستحقيها بالأسعار المعتمدة من قبل اللجنة.

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