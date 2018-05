رئيس الشرطة السياحية وحماية الآثار يشارك في احتفالية اليوم العالمي للمتاحف

المتوسط:

شارك رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزايدي في الاحتفالية التي اقيمت بمتحف ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، اليوم الأحد.

وألقى رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار عميد المبروك الزايدي عن فيها عن دور الجهاز في حماية الموروث الثقافي الليبي من النهب والتخريب والنبش.

وشارك في الاحتفالية عدد من الاثريين والمسئولين بحكومة الوفاق الوطني وذلك احتفالا باليوم العالمي للمتاحف.

