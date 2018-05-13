مركز أمراض السكر ينظم حملة توعية لمرضى السكري

نظّم المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء أمس السبت حملة توعية لتثقيف مرضى السكري خلال فترة صيام شهر رمضان الكريم .

وبيّن المكتب الإعلامي بالمركز انه قد تم خلال الحملة التي أقيمت بميدان الفروسية بطرابلس قياس السكر والضغط لعدد من المواطنين إلى جانب توزيع مطويات توعوية حول مرض السكر.

وتضمنت المطويات المضاعفات التي قد تواجه المريض طيلة فترة الصيام وطرق التعامل معها والتعديلات العلاجية الموصى بها وتصنيف مرضى السكري حسب نسبة التعرض لخطر المضاعفات وأوقات قياس السكر وطرق تعديل العلاج بناءً على هذه القياسات.

كما تم أيضاً توزيع استبيانات على المواطنين لتقييم مستوى التوعية خلال الحملة.

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