بدء امتحانات طلبة وطالبات كلية التقنية الطبية بجامعة الجفرة

بدء طلبة وطالبات كلية التقنية الطبية بجامعة الجفرة امتحانات عملي النهائي والنصفي الثاني لجميع المراحل في المختبرات الطبية والعناية والأشعة والأدوية والعلاج الطبيعي والعناية الفائقة .

وقالت الدكتورة فتحية البغدادي اسطيل عميد كلية التقنية الطبية ان الامتحانات تسير بشكل طبيعي وسلس بمشاركة حوالي سبعمائة طالب وطالبة في جميع التخصصات المذكورة برغم النقص في بعض الإمكانيات الهامة على غرار كافة الكليات والجامعات الليبية التي تعاني من عدم وجود ميزانيات رغم دورها الهام خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها ليبيا .

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