المتوسط :

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، عن إنشاء خمس مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافيا ويرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة خلال العام الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” بأن الإعلان عن التنظيم الأمني الجديد للوزارة جاء خلال الاجتماع الأول الذي عقد في بلدية شحات وضم مديري الإدارات ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن المناطق الأمنية الخمس تضم 25 مديرية أمن وعددا من الإدارات بحيث تتولى كل منطقة أمنية يأمرها أقدم الضباط بتوحيد جهود الخطة الأمنية بما يكفل الأمن الظاهر والباطن، وحماية ظهر القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب

من جانبه، حث ” بوشناف” القيادات الأمنية خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف كل الجهود لإنجاح الخطة الأمنية الجديدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستؤدي مهامها المنوطة بها في تأمين الوطن والمواطن على أكمل وجه.

The post “داخلية المؤقتة” تعلن إنشاء خمسة مناطق أمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية