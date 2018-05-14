الملتقى الليبي بداكار يطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتفعيل قانون العفو العام

طالب المشاركون بالملتقى الليبي في داكار، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والرأي الحر، ومنح الحرية الكاملة لكل من فرضت عليه قيود تمنع حريته ونشاطه السياسي، باعتبار ذلك خطوة للمصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء الليبيين.

وجمع ملتقى داكار عدد من الشخصيات الليبية لخلق فرصة لتبادل وجهات النظر بين بعض الأطراف الليبية، والسعي لتحقيق التوافق بينهم لتكون مكملة للقاءات والاجتماعات التي جرى عقدها تحت إشراف الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، بحسب ما ذكر البيان الختامي للملتقى الذي عقد على مدار ثلاث أيام.

ودعا الملتقى، إلى تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية، إضافة إلى عودة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج وجبر ضررهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.

كما طالب الملتقى، بوضع آليات لحل المجموعات والتشكيلات المسلحة (الميلشيات) وإعادة تأهيل وإدماج أفرادها في الحياة المدنية، مشددا على وحدة المؤسسات السيادية أهمها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى، والمؤسسة الوطنية للنفط وما في حكمها، وفقا للبيان.

وأكد على المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، والعمل على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع الليبيين المتمثلة في التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية على أساس المواطنة والكفاءة، وإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها.

وأعلن الملتقى الليبي في داكار، رفضه للتدخل الأجنبي بكافة أشكاله، وأدان الإرهاب والتطرف ورفض ونبذ العنف بكل أشكاله، مناشدا كل وسائل الإعلام بتقديم كل ما يخدم نشر ثقافة السلم الاجتماعي والمصالحة والتوقف الفوري عن خطاب التعصب والكراهية، بحسب نص البيان.

وحث الملتقى في بيانه الختامي، الاتحاد الإفريقي للاضطلاع بدور أكبر في المصالحة بين الأطراف الليبية وضمان الاستقرار السياسي للبلاد، داعيا إلى توسيع دائرة الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

وعقد هذا الملتقى بدعوة من الرئيس السنغالي ماكي سال، وبتشجيع من رئيس الكونغو برازافيل دني ساسو أنغيسو، وبدعوة من مؤسسة برازافيل الفرنسية، وبحضور ممثلين عن الحكومة السنغالية على رأسهم رئيس الجمعية الوطنية مصطفى نياس ووزير الخارجية والسنغاليين المغتربين صديقي كابا.

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