ليبيا تدعم الحوار الإعلامى بملتقى الشباب العربي والأوروبي بتونس

أعرب عدد من المسؤولين و الإعلاميين الليبين عن دعمهم للحوار والتعاون والتعايش وتناقل الخبرات بين الشباب العربي والشباب الأوروبي في مجال الإعلام البديل.

يأتى ذلك خلال مشاركة عدد من المسؤولين و الشباب الليبين خلال ملتقى الشباب العربي الأوروبي تحت شعار نحو بناء ديناميكيات مشتركة للإعلام الشبابي العربي والأوروبي، والذي انطلقت فعالياته، امس الأحد، بمدينة المنستير التونسية.

ويستمر الملتقى على مدى أربعة أيام بمشاركة 20 دولة على مستوى الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، وتساهم ليبيا في الملتقي من أجل إبراز أهمية دور الإعلام الشبابي في ربط الصلة بين الشعوب من خلال التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الحوار والتعاون والتعايش وتبادل الخبرات بين الشباب العربي والشباب الأوروبي في مجال الإعلام البديل وإمكانية دعم ومساندة الإعلاميين الليبيين الشباب لإيصال صوت الشباب الليبي للعالم وتغيير المفاهيم المغلوطة لدى البعض في العالم الغربي.

ويتضمن المنتدى عقد أربع ورش عمل تدور محاورها حول الإعلام الشبابي، وتحديات حرية التعبير والفكر المتطرف، والشباب الأوروبي والشباب العربي، وقنوات وآليات العمل، و الثاني المشهد الإعلامي الشبابيالتجارب والقوانين، والإعلام الشبابي والمواطنة، و الصالث يدور حول المشهد الإعلامي الواقع والتحديات والمستقبل، و الرابع يعد رسالة الإعلاميين الشبان لأصحاب القرار.

