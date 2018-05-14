حرس السواحل الليبي ينقذ 180 مهاجرا قبالة سواحل القره بوللي شرق طرابلس

أنقذت زورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل الليبي، 180 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 15 امرأة وسبعة أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد 36 ميلا شمال منطقة القره بوللي شرق طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية على صفحته في فيسبوك اليوم، أن المهاجرين كانوا من جنسيات سورية ومصرية ومن جزر القمر، وإفريقية متنوعة.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومركز إيواء تاجوراء.

وكانت دوريتين من حرس السواحل الليبي، قد أنقذت في عمليتين منفصلتين الأسبوع الماضي، 506 مهاجر غير شرعي، قبالة سواحل منطقة القره بوللي ومدينة صبراتة غرب البلاد، وأحبطت فرق الشرطة بمديرية أمن زوارة وشرطة النجدة، الجمعة، عملية تهريب لمهاجرين غرب المدينة لعدد 139 مهاجر بينهم 17 عشر امرأة وطفلان من جنسيات إفريقية.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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