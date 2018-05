“المشري” يبحث مع ” بيكر” مقترح “الاستشاري” للإصلاحات الإقتصادية

المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، امس الأحد، السفير البريطاني لدى ليبيا “فرانسيس بيكر” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

و بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، فأن الطرفان تناولا بحث أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية ومخرجات اجتماع لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

