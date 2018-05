«التجمع الوطني الليبي» يبحث تحضيرات عقد الملتقى العام السنوي للتجمع

المتوسط :

بحث رئيس التجمع الوطني الليبي “اسعد زهيو” مع عدد من المسؤولين بالتجمع، مساء أمس السبت،الخطوات العملية التي شرعت فيها اللجنة التحضيرية لعقد الملتقى العام السنوي للتجمع الوطني الليبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس للتجمع بمدينة صبراته بضيافة فرع التجمع للمدينة، حيث تناول المجتمعون بحث جدول الأعمال الاجتماع السابق وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن القرارات الصادرة عنه ،وكذلك الاجراءات العملية التي تمت بشأن استكمال بناء المكاتب والفروع الخاصة بالتجمع في المدن والمناطق الليبية.

