تعاون ليبي فرنسي في طرابلس حول السلامة العامة

عقد رئيس هيئة السلامة الوطنية، أمس الأحد، اجتماعا موسعا مع وفد فرنسي متخصص في الدفاع المدني وذلك بمقر الهيئة في طرابلس.

وبحسب إدارة الإعلام لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في تدوينه على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك” فأن الجانبان ناقشا سبل إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال السلامة العامة.

وتلى تلك المباحثات، زيارة الوفد الفرنسي رفقة نائب رئيس الهيئة لقسم طرابلس للإطلاع على آخر الأوضاع و ظروف سير العمل بالقسم .

