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المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات سبها وتدعو القوات المسلحة لفضها

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 مايو 2018 (وال) – دانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان التصعيد العسكري بمدينة سبها، محذرة كافة الأطراف من عواقب الصراعات المسلحة في الجنوب على وحدة التراب الليبي.
وطالبت المنظمة في بيان لها الأحد، كافة الجهات المسؤولة في الدولة وبعثة الأمم المتحدة بحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحمل مسؤلياتهم تجاه ما يحدث في الجنوب، وفق البيان.
وأعربت المنظمة عن أملها في تدخل القوات المسلحة العربية الليبية بوحداتها وبشكل عاجل لضبط الأوضاع وإعادة الأمن في كل مناطق الجنوب.
وقالت إنها مازلت في متابعة مستمرة للاوضاع عبر عدد من مندوبيها هناك، لافتة إلى ورود عديد من المراسلات التي تفيد بسقوط أكثر من 13 قتيل ونحو 30 جريحا.(وال – بنغازي) ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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