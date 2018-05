السفارة الهولندية تحتفل بعودتها إلى العاصمة الليبية طرابلس

المتوسط :

احتفلت السفارة الهولندية في طرابلس ، مساء امس الأحد، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والدبلوماسيين الغربيين وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بعودتها للعمل في العاصم الليبية بعد إغلاقها لنحو خمس سنوات .

وأفاد السفير الهولندي لدى ليبيا إريك استرينغ، في تغريده له عبر حسابه على موقع “تويتر”، بأن السفارة أجلت الاحتفال في وقت سابق احتراما لحالة الحداد العام في ليبيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

و تأتي تلك الاحتفالية، تزامنا مع احتفالات السفارة بعيد الملك وليام أليكساندر الوطني، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وعدد من الدبلوماسيين الغربيين وناشطين ليبيين.

