تطبيق “الرئاسي” للاتفاق..شرط مصراتة لعودة مهجري تاورغاء

المتوسط :

أكد عضو لجنة الحوار مصراتة تاورغاء يوسف الزرزاح إنه سيجري توقيع ميثاق لتفعيل العودة الآمنة لمهجري تاورغاء خلال الأسبوع الأول من رمضان، دون أن يتضمن أي موعد للعودة لهم

وأوضح الزرزاح في تصريحات مرئية، أن الميثاق اجتماعي بحت يتضمن إمكانيـة تأمين العودة الآمنة لأهالي تاورغاء ، ويؤكد عدم اعتراض أهالي مصراتة على عودتهم إلى مدينتهم ، شرط تطبيق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاتفاق بين المدينتين والذي صادق عليه في 2017م.

