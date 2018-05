“غوقة” : الدستور أولا تجنبا لمرحلة إنتقالية جديدة بالبلاد

المتوسط :

أكد المحامي والناشط الحقوقي “عبد الحفيظ غوقة”، اليوم الاثنين، على أن البلاد بحاجة إلى إتمام الاستحقاق الدستوري و إنجاز دستور دائم بما يضمن نجاح الانتخابات وتنظيم الحياة السياسية، مؤكدا على أن انطلاق الانتخابات دون دستور يعد مسلكا جديدا نحو مرحلة انتقالية ثانية بالبلاد.

وأفاد غوقة، خلال تصريحات مرئية، بأن إنهاء المرحلة الدستورية و من ثم الانتخابية وصولا إلى حكومة واحدة موحدة بالبلاد من شأنه إنهاء أزمة الجنوبالذي عاني من حالة الانقسام السياسي ، مشيراً إلى أن وجود قوة واحدة لا يكفي لفرض الأمن في المدينة بل تحتاج إلى جيش موحد ليفرض سيطرته ويعيد الأمن فيها، بالإضافة إلى وزارة يتم تخصيصها للنظر في مشاكل وأزمات مدن الجنوب.

ووصف غوقة ، بأن قرارات حكومة الوفاق تعد هشة و دون أدنى رقابة، مؤكدا أن مجلس النواب لم يعطها الشرعية حتى الآن، وبالتالي ستظل شرعيتها منقوصة وأن المجتمع الدولي كان يبحث عن حكومة يتعامل معها ووجد طلبه في تلك الحكومة التي أنتجها الاتفاق السياسي والذي هو بحاجة إلى تعديل أيضا.

