المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة: ليبيا اصبحت رهينة بلا ثمن لدى الغرباء

قال بيان صادر عن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ان ليبيا اصبحت العوبة لدى المبعوثين والسفارات والمقامرين وحتى السيدات.

وأضاف البيان الذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه مساء الاحد أن ليبيا اصبحت رهينة بلا ثمن لدى الغرباء بسبب السلبية التي اصبحت تطبع حياة المواطنين.

ووصف البيان الممارسة السياسية بالملعونة عندما تجعل من الانسان مطية لغيره والعوبة بأيادي خفية لايراها اويتبصرها.

وأعلن البيان رفضه وبشدة للعبث بمصير ليبيا واختزال الوطن في مجموعات لها اجندات خاصة ومنافع لاتخدم لوطن.

وقال البيان ان مشكلة ليبيا يمكن أن تحل خارج أرضها ويستحيل ان يتصدى لها من يحوم حوله الشبهات .

وأكد البيان -في اشارة لمؤتمر دكار – أن التدبير الفرنسي عن طريق السنغال ماهو الا مهزلة ،معبرا عن اسفه لانجرار بعض المناضلين وراء هكذا محاولات لاهدف من ورائها سوى تجبير باعة الوطن وقتلة مواطنيه.

وختم البيان بالقول:ان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والمجالس المحلية في ربوع الوطن ستنظم قريبا مؤتمرا داخليا وفق الثوتب الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية