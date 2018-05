تمرينات عسكرية جزائرية “بالذخيرة الحية” في الحدود مع ليبيا

المتوسط :

أقام عدد من العسكريين الجزائريين ، بأمر من رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تمرينات تكتكية بالذخيرة الحية على الحدود الليبية الجزائرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأحد، فأن التمرين يدخل إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2017-2018م، والذي قامت به بعض وحدات القطاع مدعومة بمروحيات الإسناد الناري، بموضوع المجموعة الفرعية التكتيكية في صد هجمة غير تقليدية.

من جانبه، أكد الفريق قايد صالح أن التمرين تم تنفيذه في وقته المحدد وفي جميع مراحله ، مؤكدا بأن التمرين يهدف إلى تطوير ومتابعة العمل الاختباري الميداني بما يكفل تنسيق الجهود وانسجامها مع حسن أداء المهام الحيوية الموكلة.

