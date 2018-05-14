تعرف على الثوابت الوطنية التى تضمنها البيان الختامي لملتقى القوى الوطنية ببنغازي

في ختام اعمال ملتقى القوى الوطنية الذي انعقد في بنغازي يومي السبت والاحد الماضيين تحت شعار ( من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي ) بمشاركة عدد من الاطياف السياسية الوطنية واعيان ومشائخ القبائل صدر بيان تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه حيا المشاركون في مستهله التضحيات و الدور التاريخي للقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها في مكافحة الإرهاب.

ووجه المشاركون في الملتقى عبر بيانهم الدعوة الى كل القوى الوطنية لعقد لقاء موسع للاتفاق على أسس ومبادئ وطنية بهدف توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والتدخل الأجنبي وفق الثوابت الوطنية التالية .

1 ليبيا دولة واحدة حرة مستقلة كاملة السيادة تحترم مواطنيها وتكفل لهم حقوقهم السياسية كاملة بعيدا عن استغلال الدين الحنيف لتحقيق مآرب سياسية وتعظم حرمة الدم الليبي وتحرم سفكه.

2 الشعب الليبي هو من يقرر مصيره ونظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بعيدا عن سطوة الميليشيات وإرهاب السلاح

3 الليبيون متساوون في الحقوق والواجبات دون إقصاء أو تهميش بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد السياسي ويكفل القانون حق المواطنة للجميع.

4 دعم القوات المسلحة وقيادتها لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي ودعوة العسكريين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات لأخذ زمام المبادرة مستندين إلى الدعم الشعبي لفرض هيبة المؤسسة العسكرية والأمنية.

5 الثروات الطبيعية ملك لكل الليبيين ويجب أن تدار بطريقة رشيدة لتنمية الوطن وتحقيق التقدم والازدهار لمواطنيها والتوافق على نظام اقتصادي يكفل التقدم ويحقق النمو ويضمن العدالة الاجتماعية.

6 القضاء مؤسسة وطنية مستقلة حكمها عنوان الحقيقة ولا معقب على أحكامها ولا يجوز التدخل فيها أو الضغط عليها بأية وسيلة وهي الضامن لحقوق الأفراد والمصالح الوطنية العليا والراعي للمصالحة الوطنية فهي من ترد في كنفها المظالم ويجبر الضرر وتستوفى الحقوق.

7 مناقشة مبادرة وطنية عملية لحل الأزمة الليبية يكون الحوار فيها مباشرا بين الأطراف الليبية داخل الوطن دون تدخل أي وسيط أجنبي في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

8 إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تستند إلى تدابير بناء الثقة عبر إنها الإجراءات الاقصائية ومن أهمها بالإفراج عن كافة المعتقلين وإلغاء القوانين المعيبة سيئة السمعة وتؤسس لثقافة التسامح والتصالح والاعتذار والعفو المقتدر واستيفاء الحقوق وفقا للقانون ونبذ ثقافة الأخذ بالثأر والانتقام واستيفاء الحق بالذات ورفض سياسة التهجير واستقواء مدينة على أخرى والمطالبة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم فورا

9 التفاعل مع المبادرات المطروحة من الأمم المتحدة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من الثوابت الوطنية وأسس بناء الدولة المشار إليها وطرح برامج إجرائية لتنفيذها والتعامل مع الأطراف الدولية المختلفة وفقا لمبدأ عدم التدخل في الشأن الليبي

10 تشكيل لجنة تحضيرية تتولى التواصل مع الأطراف المختلفة لعرض هذه المبادرة والإعداد الجيد للقاء موسع للقوى الوطنية.

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