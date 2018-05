المتوسط :

افتتح عدد من الأطباء و المسؤولين بالقطاع الصحي، أمس الأحد،قسم غسيل الكلى بمجمع العيادات في منطقة “ابوسليم” بطرابلس و الذي يحوي على أجهزة ومعدات طبية حديثة.

وأفاد مصدر طبي، أن القسم يستوعب 23 جهاز غسيل بأحدث المواصفات العالمية، مشيرا بأنه مجهز لاستقبال أكبر عدد من الحالات في مختلف أرجاء ليبيا.

