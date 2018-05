المتوسط :

كرّمت وزارة العمل والتأهيل عدد من الموظفين ضمن دورة التدريبية في مجال تشريعات العمل وشؤون الوظيفة العامة والتي أقيمت في 24 فبراير 2018م لعدد 69 موظف وموظفة بوزارة العمل والتأهيل

وتأتي هذه الدورة ضمن حملة “نلتقي لنرتقي” بمبادرة مدير مكتب العمل والتأهيل مصراتة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية وينفذها مدربون متطوعون .

وتضمنت الدورة ، التي تهدف لرفع كفاءة الموظفين، التشريعات والقوانين المنظمة لعمل لجان الموظفين، بالاضافة إلى فن إدارة الاجتماعات .

حضر حفل التكريم وكيل وزارة العمل والتأهيل وعدد من مدراء الإدارات بديوان الوزارة ، كما أكّد وزير العمل والتأهيل دعمه لمثل هذه البرامج التي من شأنها الرفع من كفاءة العاملين بالوزارة .

The post “عمل الوفاق” يكرم موظفي الدورة التدريبية في مجال شؤون الموظفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية