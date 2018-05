المتوسط :

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمس الأحد، عن عزمها توزيع 20 مولداً كهربائياً على عدد من المرافق الصحية في طرابلس.

وأفادت الوزارة، في تدوينه لها على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك” بأن توزيع المولدات شمل عدد من المستشفيات العامة والتخصصية والقروية والمراكز الصحية.

