المتوسط :

دعت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، الجهات المختصة بضرورة العمل الفوري على تهدئة الأوضاع في سبها، وتسوية أي نزاع بشكل سلمي.

وأفادت السفارة في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن النزاع المستمر في المدينة يخدم اجندات الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، التي تهدف إلى استدامة حالة عدم الاستقرار والفوضى في ليبيا.

