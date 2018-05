المتوسط :

وزعت القوات المسلحة، أمس الأحد، بالتعاون مع صندوق الزكاة وإدارة التوجيه المعنوي مساعدات إنسانية على أسر الشهداء في بلدية شحات.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن المساعدات تمثلت في توزيع سلال غذائية متنوعة على تلك الاسر وذلك لقرب شهر رمضان المبارك، وتأخر صرف مرتبات المواطنين.

