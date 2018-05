المتوسط :

نظمت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس ، امس الأحد، حلقة عمل للمؤسسات الحكومية واعضاء المنظمات المتميزة بشان عمل المفوضية في ليبيا.

وأستعرضت المفوضية، الانجازات والتحديات وخريطة طريق التعاون مع السلطات الليبية في بعض المواضيع التي تم تناولها, بالاضافة الى استعراض عام لمساعدتنا للمشردين داخليا واللاجئين في ليبيا.

