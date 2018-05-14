رئيس الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات يدعو لاجتماعين

دعت هيئة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الجمعية العمومية للشركة لاجتماع عادي واجتماع غير عادي.

واشار نص اعلان الدعوة الى ان الاجتماع جاء بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة.

واوضح الاعلان أن طلب رئيس الجمعية العمومية لاجتماع عادي ليتم خلاله مناقشة بنود جدول الاعمال المتضمنة تقرير ديوان المراجعة، وتقرير الايجابيات والسلبيات المعد من قبل إدارة السياسات بديوان مجلس الوزراء، إضافة إلى تقرير مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة LPTIC SERVICES.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع العادي ايضا اشكالية حكم محكمة استئناف طرابلس المتعلق برئيس مجلس إدارة القابضة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع غير العادي تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة.

وحددت الهيئة موعد الاجتماعين على تمام الحادية عشرة من صباح الأربعاء الثلاثين من مايو الجاري بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ببنغازي، ونوهت الدعوة الى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماعين الخميس الحادي والثلاثين من مايو الجاري بذات الزمان والمكان.

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