ميلود جواد رئيساً للدائرة الأمنية الأولى بطبرق الكبرى

كلف وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد المريمي برئاسة الدائرة الأمنية الأولي بمدينة طبرق الكبرى.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق حسين الجراري لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن وزير الداخلية عقد اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بمنطقة قرنادة مع مدراء الأمن بمختلف المدن.

وأضاف أنه خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل خمس دوائر أمنية بمختلف المدن والمناطق الليبية، منوهًا أن ذلك يساعد على ضبط الأمن وسير عمل الأمن بالمناطق والمنافذ البرية والبحرية والجوية.

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