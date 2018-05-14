معيتيق يناقش مع أعضاء من مجلس النواب مشروع تعديل وزاري موسع

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر معيتيق، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، إمكانية إجراء تعديل وزاري موسع لحكومة الوفاق الوطني، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن لقاء معيتيق مع النواب الذي جرى بمكتبه ظهر أمس الأحد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس جرى خلاله «مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الحاضرين للاجتماع «أكدوا سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي».

ومنذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في مايو 2016، يعمل وزراء الحكومة بـ«تفويض» لإدارة شؤون الوزارات بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 بعدما رفض مجلس النواب مرتين منح الثقة للفريق الحكومي المقدم من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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