ملتقى القوى الوطنية يثني في بيانه الختامي على القيادة العامة للجيش

أصدر ملتقى القوى الوطنية، بيانه الختامي يوم الأحد، والذي ثمن الجهود المبذولة للقيادة العامة للجيش في مكافحة الإرهاب، داعيا لدعم الجيش لبسط سيطرته على كامل ربوع البلاد، فضل عن دعوة العسكريين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات لأخذ زمام المبادرة مستندين إلى الدعم الشعبي لفرض هيبة المؤسسة العسكرية و الأمنية.

وحدد البيان، عددا من النقاط الرئيسية لمواجهة الإرهاب و التدخل الأجنبي وفق الثوابت الوطنية و التي من بينها المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، و احترام إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم ، مؤكدين على أن الليبيين جميعهم متساوون في الحقوق و الواجبات دون إقصاء او تهميش وبما يكفل حق المواطنة للجميع

ودعا المجتمعون الى ايجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها والتوافق على نظام اقتصادي بما يكفل ويحقق النمو والعدالة الاجتماعية .

وأكد المجتمعون، بأن القضاء مؤسسة وطنية مستقلة لا معقب على أحكامها ولا يجوز التدخل فيها أو الضغط عليها بأي وسيلة حيث تعد هي الضامن لحقوق الأفراد والمصالح الوطنية العليا .

ودعا المجتمعون إلى ضرورة مناقشة مبادرة وطنية عملية لحل الأزمة الليبية عبر الحوار المباشر بين الأطراف الليبية داخل الوطن دون تدخل أي وسيط اجنبي في حماية الجيش و الأجهزة الأمنية.

وطالب المجتمعون بالعمل على إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تستند إلى تدابير بناء الثقة عبر إنهاء الاجراءات الاقصائية ومن أهمها الافراج عن المعتقلين كافة وإلغاء القوانين المعيبة سيئة السمعة ونبذ ثقافة الانتقام ورفض سياسة التهجير والمطالبة بعودة أهالى تاورغاء إلى مدينتهم فورا، مناشدين بالتفاعل مع المبادرات المطروحة من الأمم المتحدة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وكذلك تشكيل لجنة تحضيرية تتولى التواصل مع الأطراف المختلفة لعرض هذه المبادرة والإعداد الجيد للقاء الموسع للقوى الوطنية.

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