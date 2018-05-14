السراج يدعو لتشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، مع وفد يضم عدداً من أعضاء بلدية ترهونة، ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن في البلدية المختنقات التي تعاني منها ترهونة.

وأكد المجلس على صفحته الرسمية، أن اللقاء تخلل بحث السبل الكفيلة لحلحلة هذه المختنقات، منها ما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية، والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى وتسوية اوضاعهم، إلى جانب إيجاد حلول لاستجلاب العناصر الأجنبية الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب دعم نادي الأمل الرياضي.

هذا وأصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية، واستيفاء الاحتياجات التي عرضها أعضاء الوفد، إلى جانب تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في نطاقها.

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