إيقاف مدير عام شركة الاستثمار الخارجية على خلفية شبهات فساد

أوقف رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد أسامة الضاوي ، مدير عام شركة الاستثمار الخارجية والقنصل احتياطياً خالد عمرو عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية شبهات فساد طالته شخصياً، إلى جانب الموفدين من قبله للعمل في المملكة الإسبانية على الاستثمارات الليبية.

وأكدت الهيئة في بيان، أنه قرار رئيس الهيئة رقم (79) لسنة 2018، بشأن إيقاف موظف عن العمل احتياطيا والصادر نهاية شهر الماضي، يلزم عمرو المثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من الهيئة في أقرب وقت ممكن.

وشدد رئيس الهيئة على مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة وكذلك الشركات التابعة لها، الالتزام والتقيد بما جاء في القرار، محملاً كامل المسؤولية كل من يخالف ذلك.

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