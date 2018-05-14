داخلية المؤقتة تعلن عن 5 مناطق أمنية تضم 25 مديرية

أعلن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، عن خمس مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافيا.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن هذا الإعلان جاء خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقده بوشناف في بلدية شحات مع مديري الإدارات ومدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

هذا وتضم المناطق الأمنية الخمس، 25 مديرية أمن وعدد من الإدارات، بحيث يتولى أمر كل منطقة أمنية أقدم الضباط .

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضاً، سير العمل في الوزارة، وأبرز العراقيل التي تواجه مديريات الأمن والإدارات والأقسام التابعة لها والتابعة للوزارة.

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