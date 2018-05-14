الثني وبوشناف يناقشان سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن الجانبين بحثا سبل دعم كافة الأجهزة الأمنية بما فيها ،الجمارك – الجوازات – ومكافحة التهريب والمخدرات، بمنفذ امساعد البري من خلال الآليات والأفراد.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة توفير العهد المالية للصرف على كافة الاحتياجات الضرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.

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